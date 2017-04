Baden-Württemberg Polizei untersucht tödlichen Badeunfall

Mannheim. Die Polizei in Mannheim untersucht weiter im Fall eines 45-Jährigen, der am Industriehafen im Neckar ertrunken ist.

Die Beamten gehen nach Anhaben eines Sprecher vom Samstag von einem tragischen Unfall beim Baden aus. Genaueres werde aber wohl erst eine Obduktion des Leichnams bringen. Wann diese stattfinden werde, sei aber noch nicht geklärt, so der Polizist. Dabei werde auch geprüft, ob Alkoholkonsum eine Rolle beim Tod des Mannes gespielt haben könnte. Der 45-Jährige war mit zwei Begleitern am Karfreitag nahe einer Brücke in den sehr kalten Neckar gestiegen. Wenig später ging der Mann unter.