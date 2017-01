Baden-Württemberg Polizist bei Angriff verletzt: Täter festgenommen

Bad Saulgau.

Ein besonders aggressiver Angreifer hat in Bad Saulgau einen Polizisten in aller Öffentlichkeit mit Schlägen traktiert und erheblich verletzt. Er habe den uniformierten Beamten in einem Geschäft zunächst beschimpft sowie dann unvermittelt geschlagen und dabei versucht, ihm die Dienstpistole zu entreißen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.