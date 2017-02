Weil der Stadt Postbote entsorgt 400 Briefe im Wald

Weil der Stadt. Ein Postbote hat rund 400 Briefe in einem Wald bei Weil der Stadt entsorgt. Die Polizei in Ludwigsburg ermittelt nun gegen den Mann, wie eine Sprecherin am Mittwoch bestätigte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Demnach hatte eine Spaziergängerin die Post entdeckt und gemeldet. Die Briefe, die über einen privaten Dienstleister zugestellt werden sollten, waren allerdings monatelang der Witterung ausgesetzt und konnten daher nicht mehr zugestellt werden. Die Polizei geht demnach davon aus, dass der 26-Jährige aus Frust über Streit mit seinem Chef handelte.

Erst jüngst war bekanntgeworden, dass ein Postmitarbeiter in Ludwigsburg rund 700 Briefe gestohlen haben soll. In seinem Spind fanden Ermittler rund 700, meist geöffnete Briefe. Als Grund hatte der Mann nach Angaben der Post private und finanzielle Probleme genannt. Ebenfalls in der jüngeren Vergangenheit waren einem Postboten in Heidelberg unzählige Schlüssel von Mehrfamilienhäusern auf seiner Austragetour abhanden gekommen.