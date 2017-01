Baden-Württemberg Regierung stockt Wohnraum-Förderung mit Bundesmitteln auf

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Staat will in diesem Jahr mehr Geld in Baden-Württembergs sozialen Wohnungsbau investieren. Die Fördermittel würden für 2017 um gut 20 Prozent auf 250 Millionen Euro aufgestockt, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Mittwoch in Stuttgart bei der Vorstellung eines Gesetzentwurfs. "Wir müssen sozialen Wohnraum schaffen, da ist ein großer Bedarf da."