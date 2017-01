Baden-Württemberg Rottenburger Bischof fordert mehr Medienbildung

Rottenburg.

Der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst hat mehr Bildung und Aufklärung in Sachen Medienkompetenz in Deutschland gefordert. Rechtliche Mittel reichten nicht aus, um das Problem gefälschter Nachrichten, sogenannter Fake News, im Internet in den Griff zu bekommen, sagte er als Vorsitzender der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz am Dienstag.