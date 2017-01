Baden-Württemberg Rückschlag für Handball-Topteam

Ludwigsburg.

Die Bundesliga-Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben im EHF-Pokal einen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen den russischen Meister Rostov-Don unterlag der Liga-Erste am Samstag mit 20:23 (11:13). Im dritten Hauptrunden-Spiel kassierte Bietigheim damit die zweite Niederlage und liegt in der Gruppe C nach Abschluss der Hinrunde auf dem vierten und letzten Platz. Auch vier Treffer von Kim Naidziniavicius reichten vor 1411 Zuschauern nicht.