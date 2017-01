Baden-Württemberg Rund 50 000 Haushalte werden 2017 für Mikozensus befragt

Stuttgart.

Mit speziellen Fragen zum Thema Gesundheit und zum Rauchverhalten werden 2017 die Mikrozensus-Befragungen in Baden-Württemberg fortgesetzt. Rund 50 000 Haushalte in mehr als 900 Gemeinden stehen auf der Liste der Befrager, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Pro Woche könnten rund 1000 Haushalte mit den bis zu 213 Fragen konfrontiert werden. Die meisten sind Standardfragen, bei 15 Sonderfragen geht es diesmal aber auch um Krankheiten oder Unfälle. Für die ausgewählten Haushalte besteht Auskunftspflicht für die meisten Fragen. Sie werden innerhalb von fünf Jahren bis zu viermal befragt.