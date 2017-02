Baden-Württemberg SC Freiburg in Mönchengladbach fast in Bestbesetzung

Freiburg.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg kann im Spiel bei Borussia Mönchengladbach fast in Bestbesetzung antreten. Bis auf Verteidiger Pascal Stenzel (Schulteroperation) stehen Trainer Christian Streich am Samstag alle Spieler zur Verfügung. "Wir diskutieren auf maximal zwei bis drei Positionen Veränderungen", sagte Streich am Donnerstag.