Stuttgart Schauer und Gewitter nach heißestem Tag des Jahres

Die höchsten Temperaturen am Mittwoch wurden am Mittelrhein erreicht. Emmendingen bei Freiburg kam auf 30,1 Grad. In Stuttgart-Schnarrenberg wurden immerhin 26,9 Grad gemessen.

Ab Sonntag wird das Wetter wieder besser und es bleibt wohl trocken. Zur kommenden Wochenmitte hin muss erneut vermehrt mit Schauern gerechnet werden.