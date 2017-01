Baden-Württemberg Schlechte Luft trotz Feinstaubalarm

Stuttgart.

Die Luftbelastung ist während des laufenden Feinstaubalarms in Stuttgart stark angestiegen. Die Feinstaubkonzentration lag am Freitag im Tagesmittelwert bei 128 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) vom Samstag hervorgeht. Am Donnerstag waren 106 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen worden, am Tag davor 63 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.