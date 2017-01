Waiblingen/Baden-Württemberg Schnee, Sturm und Frost erwartet

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden am Mittwoch bis zu zehn Zentimeter Neuschnee auf Höhen von mehr als 300 Metern erwartet. Oberhalb von 600 Metern können demnach bis zu 15 Zentimeter, in Gebirgslagen des Schwarzwaldes sogar bis zu 30 Zentimer fallen.

"Aber nur oberhalb von 400 Metern Höhe bleibt der Schnee auch wirklich liegen", sagte ein DWD-Meteorologe. Zudem werde es in höheren Lagen sehr stürmisch. Unwetterartige Schneeverwehungen sorgen dann für besonders glatte Straßen. Auch Autofahrer in tieferen Lagen müssen wegen überfrierender Nässe mit Glätte rechnen. Das Thermometer halte sich bei einem Sonne-Wolken-Mix am Mittwoch zwischen Werten von minus zwei Grad im Bergland und bis zu sechs Grad in der Kurpfalz.

Ab Donnerstag erwarten die Meteorologen wieder mehr Sonne. Zum Wochenende hin wird es dann eisig: Bei Temperaturen um die minus zehn Grad muss demnach überall im Land mit Dauerfrost gerechnet werden.

