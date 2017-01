Baden-Württemberg Schneefall im Südwesten: Einige Glatteisunfälle

Karlsruhe/Stuttgart/Feldberg.

Es schneit im Südwesten - und trotz der zu Ende gegangenen Weihnachtsferien ist auch auf dem Feldberg im Schwarzwald etwas los. Eine Sprecherin rechnete am Dienstag bei eher unfreundlichem Wetter mit einigen hundert Ski- und Snowboardfans. Zwei bis drei Zentimeter Neuschnee seien in der Nacht gefallen und 17 von 38 Pisten geöffnet. "Wir sind zuversichtlich für die Woche und hoffen auf viele Besucher am kommenden Wochenende." Am vergangenen Samstag und Sonntag hatten etwa 6000 Wintersportler die Pisten bevölkert.