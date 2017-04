Baden-Württemberg Schwer verletzter Mann gestorben: Aber wer ist der Tote?

Mannheim (dpa/lsw) - Ein schwer verletzter Mann ist kurz nach dem Transport ins Krankenhaus in Mannheim gestorben - nun forscht die Polizei nach seiner Identität und dem Grund für seine Verletzung. Der Unbekannte sei am frühen Montagmorgen in einem Hinterhof im Zentrum der badischen Stadt gefunden worden, teilten die Behörden mit. Nach einer Erstversorgung seiner schweren Verletzungen wurde er in eine Klinik gebracht. Dort starb er. Zu den genauen Umständen lagen zunächst keine Details vor. Eine Obduktion soll für mehr Klarheit sorgen - auch über die Identität des Mannes, hieß es.