Baden-Württemberg Sechsjährige durch Hundebiss schwer verletzt

Loffenau.

Eine Sechsjährige ist in Loffenau (Kreis Rastatt) beim Spielen mit einem Hund von dem Tier gebissen und schwer verletzt worden. Der Vater des Mädchens und der Hundehalter waren nach Polizeiangaben vom Samstag mit Arbeiten auf dem Gelände eines Obst- und Gartenbauvereins beschäftigt, als das Kind zu Schreien begann. Der Labrador-Mischling und das Mädchen seien miteinander vertraut gewesen, sagte ein Sprecher der Offenburger Polizei. Einzelheiten zu den Verletzungen nannte der Beamte nicht. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte am Freitagabend in eine Klinik.