Freiburg.

Ein neuneinhalb Meter langes Segelboot ist in Freiburg in der Nacht zum Samstag vom Anhänger eines fahrenden Wagens gerutscht und hat mehrere Autos beschädigt. Nach Angaben der Polizei hatte sich das 2,5 Tonnen schwere Boot wegen eines Defekts vom Anhänger gelöst und zunächst mehrere am Straßenrand parkende Fahrzeuge getroffen, bevor es auf einem Wagen liegen blieb. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von insgesamt rund 70 000 Euro aus.