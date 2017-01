Baden-Württemberg Selbstgebastelter Sprengkörper: Bahnhof Esslingen Sperrung

Der Grund für die Sperrung des Esslinger Bahnhofs am Freitag war vermutlich ein aus Resten von Feuerwerkskörpern selbstgebastelter Sprengkörper. Dies teilte die Polizei mit. Unbekannte hatten ihn an einem Strommast einer Baustelle in der Nähe des Bahnhofs angebracht und angezündet. Verletzt wurde niemand, laut Polizei entstand kein "nennenswerter Sachschaden". Bundespolizisten und suchten den für 90 Minuten gesperrten Bahnhof mit einem Polizeihund ab. Experten sicherten Spuren, die Kriminalpolizei ermittelt.

Der Bahnverkehr sei zu keiner Zeit gefährdet gewesen, hieß es in der Pressemitteilung vom Freitagabend. Der Fernverkehr wurde während der Sperrung über Aalen - rund 70 Kilometer von Esslingen entfernt - umgeleitet.