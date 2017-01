Baden-Württemberg Seniorin stirbt nach Schüssen ihres Ehemannes

Kornwestheim.

Nach mehreren Schüssen ihres Ehemannes ist eine 72-Jährige aus Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) an ihren schweren Kopfverletzungen gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb die Seniorin bereits in der Nacht zum Freitag in einer Klinik. Am 4. Januar hatte der 74-Jährige mit einem Kleinkaliber-Revolver auf sie geschossen. Es wurde zunächst Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Nun wird er sich der Polizei zufolge wegen eines vollendeten Tötungsdelikts verantworten müssen. Nach der Tat hatte er selbst die Beamten alarmiert. Laut Polizei waren bereits länger anhaltende Spannungen zwischen den Eheleuten der Hintergrund.