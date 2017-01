Baden-Württemberg Sondersitzung zu Stuttgart 21 Anfang Februar

Stuttgart.

Die Bauherrin von Stuttgart 21, die Deutsche Bahn, und ihre Projektpartner kommen Anfang Februar zu einer Sondersitzung zusammen. Das Land und die Stadt Stuttgart hatten die Zusammenkunft beantragt, um mögliche Probleme des Tunnelbaus im quellfähigen Gestein Anhydrit zu klären. Diese hatte die vom Bahn-Aufsichtsrat beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in einem Gutachten thematisiert. Das Treffen ist am 1. Februar in Stuttgart, wie das Verkehrsministerium auf dpa-Anfrage mitteilte.