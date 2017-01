Baden-Württemberg Sonne und Frost halten sich im Südwesten

Stuttgart.

Die Menschen im Südwesten sollten nur mit Mütze und Schal nach draußen gehen - das Wetter im Südwesten bleibt eisig. Die Sonne scheint durchgehend, aber auch der Dauerfrost hält bis Dienstag an, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag sagte. Der kälteste Ort war in der Nacht zum Samstag Leutkirch im Allgäu: Dort sanken die Temperaturen auf -20 Grad. In Stuttgart wurden -9 Grad gemessen. Samstag soll tagsüber die Sonne bei klirrenden Temperaturen scheinen. Laut dem DWD soll sich das Wetter in der Nacht zum Sonntag so wiederholen wie in der Nacht zuvor: Klarer Himmel mit Frost.