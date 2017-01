Baden-Württemberg SPD: Neue Konzepte für mehr Wohnraum

Stuttgart.

Angesichts des Wohnungsmangels will die SPD im Bundestagswahljahr mit neuen Konzepten für mehr Wohnraum punkten. Eckpunkte will die Partei bei ihrem politischen Jahresauftakt heute in Stuttgart vorstellen. Daran nehmen neben SPD-Landeschefin Leni Breymaier und die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesbauministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), auch rund hundert weitere SPD-Politiker teil. Die SPD hat im Bund mit Barbara Hendricks das Bauministerium inne. Gerade in baden-württembergischen Großstädten wie Stuttgart gibt es große Probleme, vor allem preisgünstigen Wohnraum zu finden.