Baden-Württemberg SPD will rechtsextreme NPD weiter bekämpfen

Stuttgart.

Nach dem gescheiterten NPD-Verbotsantrag will die SPD die rechtsextreme Partei weiter bekämpfen. "Dass die NPD nun nicht verboten wird, ändert nichts daran, dass wir sie weiter für verfassungsfeindlich halten", sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch am Dienstag in Stuttgart. "Es bleibt deshalb bei unserem politischen Kampf gegen ihre Aktivisten wie Anhänger."