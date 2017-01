Stuttgart Staatsschutz zu NSU: Hatten kein Helfernetz im Südwesten

Stuttgart.

Im NSU-Untersuchungsausschuss hat der ehemalige Leiter der Staatsschutzabteilung im Landeskriminalamt Kritik an der Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt geäußert. Die Anforderung von Akten für Ermittlungen des NSU-Unterstützerumfeldes sei zeitaufwendig und nicht immer erfolgreich gewesen, sagte der Zeuge am Montag in Stuttgart. Die Untersuchung zum Umfeld des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) habe letztlich das Ergebnis gebracht, dass die Verdächtigen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe Kontakte nach Baden-Württemberg pflegten. Hinweise auf weitere Straftaten des NSU im Südwesten, auf Unterstützer oder rechtsextreme Zellen hätten sich aber nicht ergeben, sagte der Zeuge.