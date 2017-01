Baden-Württemberg Stall in Flammen: mehr als 50 Tiere getötet

Brigachtal.

Bei einem Großfeuer auf einem Bauernhof im Schwarzwald sind am frühen Mittwochmorgen mehr als 50 Kälber, Rinder und Kühe in den Flammen verendet. Der Stall des Hofes in Brigachtal im Schwarzwald-Baar-Kreis brannte bis auf die Grundmauern nieder, sagten Sprecher von Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr hatte Mühe, den Brand unter Krontrolle zu bekommen. Das Löschwasser verwandelte sich bei Minustemperaturen zu Eis, sogar in den Schläuchen. Zudem musste Wasser aus einem 1,5 Kilometer entfernten Löschteich geholt werden.