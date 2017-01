Baden-Württemberg Straftäter sollen nach Afghanistan abgeschoben werden

Stuttgart.

Baden-Württemberg will vorrangig Straftäter und alleinlebende Männer auf die Liste für Abschiebungen nach Afghanistan setzen. Das bekräftigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag nach einer Sitzung des grün-schwarzen Koalitionsausschusses in Stuttgart. Es bleibe dabei, dass jeder Einzelfall sorgfältig geprüft werden solle. Die Verantwortung liege beim Innenministerium. Dieses hatte vor Weihnachten einen zum Christentum konvertierten Afghanen auf die Liste für die Abschiebung setzen lassen, die federführend vom Bund organisiert wurde. Der Mann wurde auf Drängen der Grünen in letzter Minute vor der Abschiebung bewahrt. Der Vorgang sorgte für Unmut vor allem bei den Grünen, die an die gemeinsamen Leitlinien für Abschiebungen erinnerten.