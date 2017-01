Baden-Württemberg Strobl: Behörden haben weiter scharfes Auge auf die NPD

Stuttgart.

Nach dem gescheiterten Verbot der NPD sollen die baden-württembergischen Sicherheitsbehörden weiter ein scharfes Auge auf die rechtsextreme Partei haben. Innenminister Thomas Strobl (CDU) kündigte am Dienstag in Stuttgart an: "Die NPD bleibt für uns eine beobachtungswerte und gefährliche Partei." Die Arbeit der Sicherheitsbehörden werde sich mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht ändern.