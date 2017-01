Baden-Württemberg Stürmische Nacht lässt Polizei über 400 Mal ausrücken

Stuttgart.

Sturmböen und zum Teil glatte Straßen haben in der Nacht auf Freitag in Baden-Württemberg zu über 400 Polizeieinsätzen geführt. Wie Sprecher der zwölf Polizeipräsidien am Freitagmorgen mitteilten, ging es überwiegend um umgestürzte Bäume, umgewehte Bauzäune und Verkehrsschilder, die der Sturm mitriss. Die meisten Einsätze wurden am Freitagmorgen aus dem Polizeipräsidium Heilbronn gemeldet. Laut einem Sprecher mussten die Beamten seit 0.00 Uhr 126 Mal ausrücken. Er sprach von zum Teil "chaotischen Zuständen" auf den Straßen. Bei den Unfällen wurden meist keine Menschen verletzt. Im Schwarzwald-Baar-Kreis kamen in der Nacht mehrere Lastwagen wegen Eisglätte zum Stehen.