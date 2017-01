Baden-Württemberg Sturm kappt Stromversorgung für Tausende von Haushalten

Stuttgart. Das Sturmtief "Egon" hat Tausende von Haushalten im Norden Baden-Württembergs von der Stromversorgung abgeschnitten. Durch umstürzende Bäume und herabfallende Äste seien in der Nacht Leitungen gekappt worden, teilte der Energieversorger EnBW am Freitag mit. Insgesamt waren demnach mehrere Tausend Haushalte im Hohenlohekreis, im Main-Tauber-Kreis sowie in Teilen des Rhein-Neckar-Kreises und des Kraichgaus betroffen. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt.

Noch in der Nacht seien zahlreiche Mitarbeiter im Einsatz gewesen, um Umschaltungen im Netz vorzunehmen und die Schäden zu beheben. Die meisten Haushalte hätten bereits in den frühen Morgenstunden wieder Strom gehabt. Allerdings habe es am Vormittag "noch kleinere Lücken im Tauberraum und in Sinsheim" gegeben.