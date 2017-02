Baden-Württemberg Sturmböen entwurzeln Bäume

Waiblingen/Stuttgart (dpa/lsw). Kräftige Sturmböen haben am Donnerstagabend im Südwesten Bäume entwurzelt und zu Verkehrsbehinderungen geführt. In Dornhan (Kreis Rottweil) stürzte ein Baugerüst um, fünf Menschen wurden dadurch laut Polizeiangaben leicht verletzt. Auf der Strecke der Kinzigtalbahn zwischen Wolfach und Schiltach wurde durch eine umgestürzte Tanne für rund zwei Stunden der Zugverkehr unterbrochen. Im Raum Reutlingen flogen Bauzäune auf eine Fahrbahn, verletzt wurde dadurch niemand.

Im Rems-Murr-Kreis kippte bereits am Donnerstagnachmittag der erste Baum um. Er blieb in Waiblingen-Erbachhof in einem Telefonkabel hängen. Die Feuerwehr beseitigte das Malheur.

Gegen 17 Uhr waren bei der Polizei noch keine weiteren Meldungen zu Sturmschäden eingegangen. Abgesehen von einem Ast, der in den Berglen auf eine Straße gefallen war.

In Fellbach rüttelte der Sturm heftigst an einer großen Europafahne am Entlüftungsturm des Fellbacher Stadttunnels. Es fehlte nicht viel, und ein Stück der Fahne wäre auf die Straße gefallen. Einer Polizeistreife fiel der desolate Zustand der Fahne auf, woraufhin die Beamten die Feuerwehr verständigten. Feuerwehrleute entfernten die Fahne, bevor der Sturm das tun konnte.

Stürmische Böen werden mit einer Geschwindigkeit von um die 70 Stundenkilometer über Baden-Württemberg fegen, hatte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagnachmittag angekündigt. Teils sei auch mit schweren Sturmböen bis 100 Stundenkilometer zu rechnen. Erst in der zweiten Nachthälfte lasse der Sturm langsam nach.

Zuletzt fegte Mitte Januar ein Sturmtief über den Rems-Murr-Kreis hinweg. Sein Name: Egon. In der Nacht vom 12. auf den 13. Januar stürzten zahlreiche Bäume um. Eine mehr als 100 Jahre alte Linde in Plüderhausen konnte den Naturgewalten nicht standhalten.

Vorsicht ist auch nach dem aktuellen Sturm wieder im Wald geboten: Es könnten Äste herunterfallen, die der heftige Wind angeknackst hat. Deshalb warnen Forstleute jedes Mal nach Stürmen, den Wäldern ein paar Tage fernzubleiben.

Als schwer gilt ein Sturm dann, wenn seine Windgeschwindigkeit zwischen 89 und 102 Stundenkilometern beträgt. Ein orkanartiger Sturm erreicht Windgeschwindigkeiten zwischen 103 und 117 Stundenkilometern. Die drei stärksten Orkane in Deutschland seit 1990 listet der Deutsche Wetterdienst auf. Wiebke erreichte Ende Februar 1990 auf dem Feldberg in der Spitze eine Geschwindigkeit von 201 Stundenkilometern. Lothar fegte an Weihnachten 1999 mit 259 Stundenkilometern über den Wendelstein. Kyrill erreichte ebenfalls am Wendelstein 202 Stundenkilometer. Das war am 18. Januar 2007.