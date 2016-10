Baden-Württemberg Stuttgart: Erster Feinstaubalarm nach sechsmonatiger Pause

Stuttgart. Nach einer sechsmonatigen Pause hat die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart erstmals wieder Feinstaubalarm ausgelöst. Dieser gilt nach Auskunft der Stadt von kommenden Donnerstag an (27. Oktober, 00.00 Uhr) für den Autoverkehr und schon von Mittwoch an (26. Oktober, 18.00 Uhr) für Kamine, die in erster Linie dem Komfort und nicht unbedingt dem Heizen dienen. Das Ende des Feinstaubalarms sei offen.

In Baden-Württembergs Landeshauptstadt war Mitte Januar der bundesweit erste Feinstaubalarm ausgelöst worden - wegen Überschreitung der Grenzwerte. Bis April war das Warnsystem gegen den gesundheitsschädlichen Stoff fünf Mal im Einsatz.

Die Stadt appelliert an Autofahrer, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, damit sich die Schadstoffbelastung der Luft reduziert. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für mindestens Donnerstag und Freitag einen stark eingeschränkten Luftaustausch in der Atmosphäre voraus. Die Konzentration von Feinstaub und Stickstoffdioxid könnte in Stuttgart dann stark ansteigen.

Der laut EU-Recht zulässige Feinstaub-Grenzwert von 50 Mikrogramm je Kubikmeter Luft wurde am Stuttgarter Neckartor in diesem Jahr bis Ende September an 34 Tagen überschritten. Erlaubt sind 35 Tage.