VfB Stuttgart Stuttgart kann im Spitzenspiel Tabellenführung übernehmen

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart kann im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 heute Abend (20.15 Uhr/Sport 1 und Sky) seine Tabellenführung zurückerobern. Am 16. Spieltage treffen sich der Tabellenzweite VfB (32 Punkte) und der Dritte aus Hannover (28). In das Duell der beiden Bundesliga-Absteiger gehen die Schwaben als Favorit. Mit einem Sieg im letzten Heimspiel des Jahres übernimmt der VfB die Liga-Spitze, die zumindest über Nacht Eintracht Braunschweig inne hat. Bei einem Unentschieden haben Braunschweig und der VfB je 33 Zähler.



Hannover 96 muss im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart ohne Felipe und Artur Sobiech auskommen. Der brasilianische Verteidiger und der polnische Stürmer werden nicht rechtzeitig fit, um in Stuttgart zu spielen. Das sagte 96-Trainer Daniel Stendel am Sonntag. Die Partie beim Tabellenersten sei "das erste Spiel, in dem wir nicht Favorit sind", erklärte der Coach des Dritten. Dennoch sei das Ziel klar: "Wir wollen drei Punkte mitbringen."