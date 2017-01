Baden-Württemberg Stuttgarts OB Kuhn nimmt Kölner Polizei in Schutz

Stuttgart.

Nach Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat auch Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (beide Grüne) die Äußerung von Grünen-Chefin Simone Peter zum Kölner Polizeieinsatz kritisiert. "Die Kölner Polizei hat richtig gehandelt", sagte Kuhn der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Stuttgart und verteidigte die Beamten damit gegen Peter, die die Verhältnismäßigkeit deren Vorgehens in der Silvesternacht infrage gestellt hatte. "Wenn die Beamten feststellen, da kommen rund 1000 junge Männer in die Kölner Innenstadt, die anscheinend mit Handyketten verbunden sind, und das in dem Wissen, was vor einem Jahr war, dann müssen sie etwas machen." Polizeiarbeit verlange schnelle Entscheidungen, wenn Gefährdungen sichtbar würden.