Baden-Württemberg Südwest-Winzer bereiten sich auf die Eisweinlese vor

Freiburg/Weinsberg.

Die Winzer in Baden und Württemberg stehen in den Startlöchern für die sogenannte Eisweinlese. In vielen Betrieben werden die verbliebenen Trauben auf den Weinbergen am Samstagmorgen eingeholt, hieß es von den Weinbauverbänden der beiden Landesteile. "Das ist der ideale Termin, wir erhoffen uns sehr gute Qualitäten", sagte Hermann Hohl, Präsident vom Württemberger Weinbauverband am Donnerstag. Sein Pendant beim Badischen Verband, Kilian Schneider, war ähnlich optimistisch. "Die Trauben haben die vergangenen, relativ trockenen Wochen gut überstanden."