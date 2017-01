Baden-Württemberg SWR trauert um Dietz-Werner Steck: "Original verloren"

Stuttgart.

SWR-Intendant Peter Boudgoust hat den verstorbenen Stuttgarter "Tatort"-Kommissar Dietz-Werner Steck als "Botschafter für den Südwesten" gewürdigt. "Wir haben einen großartigen Schauspieler und ein schwäbisches Original verloren", sagte Boudgoust am Montag. Als "Tatort"-Kommissar Ernst Bienzle habe Steck die Fernsehzuschauer im gesamten deutschsprachigen Raum begeistert. "Niemand konnte einen "Bruddler" besser spielen als er." Für den Südwestrundfunk (SWR) stand Steck bis ins Alter vor der Kamera - zuletzt in "Die Kirche bleibt im Dorf". Steck starb an Silvester im Alter von 80 Jahren.