Ein Arbeiter ist am Dienstag auf einer Baustelle in Stuttgart abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Der 50-Jährige fiel aus bislang ungeklärter Ursache durch ein Loch im Boden etwa vier Meter tief vom zweiten ins erste Obergeschoss, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus starb.