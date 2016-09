Neuenstein Rätsel um Toten auf Autobahn-Raststätte: 46-Jähriger aus Polen

Die Leiche von der Autobahn-Raststätte Hohenlohe-Süd gibt der Polizei Rätsel auf. Weiter könnten weder eine Gewalttat noch ein Unfall ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Polizei in Heilbronn. Zeugen hatten am frühen Sonntag auf einem Parkplatz der Rastanlage in Fahrtrichtung Nürnberg einen Toten gefunden. Inzwischen steht fest, dass es sich um einen 46 Jahre alten Lastwagenfahrer aus Polen handelt. Die Obduktion der Leiche stehe noch aus. Der Mann war verletzt. Wie und unter welchen Umständen er zu Tode kam, wollte die Polizei am Montag nicht sagen. "Die Ermittlungen laufen." Weiteres gebe es frühestens am Dienstag.