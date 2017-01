Baden-Württemberg Trotz Winterbeginns kein Anstieg der Arbeitslosenzahlen

Stuttgart.

Dank der guten Konjunktur hat sich der Winter bei den Arbeitslosenzahlen Prognosen zufolge bisher nicht bemerkbar gemacht. Während die Zahl der Jobsuchenden in Baden-Württemberg in den Vorjahren von November auf Dezember gestiegen ist, ist sie nach Expertenschätzung diesmal sogar leicht gesunken. Der Arbeitsmarkt sei stabil und die Nachfrage nach Fachkräften weiter hoch, erklärten die Fachleute am Montag.