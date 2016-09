Tübingen Vermisster 19-Jähriger tot gefunden

Tübingen.

Ein seit dem Rausschmiss aus einer Tübinger Disco am 11. September vermisster 19-Jähriger ist tot an einer Bahnlinie in Tübingen gefunden worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Ersten Ermittlungen nach lief der 19-Jährige nach seinem Verschwinden stark betrunken an den Bahnschienen entlang und wurde vermutlich seitlich von einem vorbeifahrenden Zug erfasst. Der Besitzer eines direkt angrenzenden Schrebergartens hatte die Leiche am Sonntag unter einem Busch gefunden. Der Bahnfahrer habe vermutlich nicht bemerkt, dass er seitlich eine Person erfasst hat, sagte ein Polizeisprecher.