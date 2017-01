Baden-Württemberg Ulmer CDU: Friedhöfe sollen Pokémon-freie Zonen sein

Ulm.

Friedhöfe sollen nach dem Willen der Ulmer Christdemokraten für die Jagd auf digitale Pokémon-Monster tabu sein. Mit einem entsprechenden Antrag hat sich die Ulmer CDU-Fraktion an Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) gewandt. Anlass sei die Beschwerde eines Bürgers über Jugendliche, die in der Weihnachtszeit beim Pokémon-Go-Spielen über Gräber gelaufen seien, sagte Fraktionschef Thomas Kienle am Dienstag auf Anfrage. Der Mann habe geltend gemacht, dass die Totenruhe seiner Mutter gestört worden sei.