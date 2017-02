Baden-Württemberg Umstrittene Altersversorgung: Fraktionen geben Erklärung ab

Stuttgart. Nach massiver Kritik beraten die Landtagsfraktionen noch einmal über die umstrittenen Neuregelungen zur Abgeordneten-Pension. Sie waren in der vergangenen Woche im Parlament beschlossen worden, die Kritik daran ebbte aber nicht ab. Die Spitzen der Fraktionen von Grünen, CDU und SPD kündigten für den Nachmittag (15.30 Uhr) nach ihren Beratungen in Stuttgart eine Erklärung an.