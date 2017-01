Baden-Württemberg Unfälle auf glatten Straßen: Es bleibt winterlich

Karlsruhe/Stuttgart.

Der Winter im Südwesten zeigt sich weiter von seiner für Autofahrer besonders gefährlichen Seite. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt können in den kommenden Tagen je nach Landesteil und Lage die Straßen immer wieder glatt werden. Nach einem weitgehend niederschlagsfreien Montag erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Dienstag Regen und Schnee bei Temperaturen von plus 3 Grad im Rheintal bis minus 2 Grad im Bergland. Am Mittwoch sei auch Glatteisbildung bei gefrierendem Regen möglich. Es soll mit 0 bis plus 6 Grad etwas milder werden.