Baden-Württemberg Uraufführung: "Das große Feuer"

Mannheim.

In Mannheim zeigt das Nationaltheater heute in einer Uraufführung das Stück "Das große Feuer" von Roland Schimmelpfennig. Vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingsdiskussion beschreibt der Dramatiker darin nach eigenen Worten, wie aus Nachbarn Fremde werden und wie Ungerechtigkeit entsteht. In einer Gastrolle steht die Schauspielerin Nicole Heesters erstmals seit sechs Jahren wieder auf der Bühne in Mannheim. Inszeniert wird das Stück von Intendant Burkhard C. Kosminski; untermalt wird "Das große Feuer" von verfremdeten Fragmenten aus Vivaldis "Vier Jahreszeiten".