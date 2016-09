Ehingen Vater überfährt auf Bauernhof Tochter

Ehingen. Tragischer Unfall auf einem Bauernhof im Alb-Donau-Kreis: Ein Vater hat am Dienstag in Ehingen seine kleine Tochter mit einem Hoflader überrollt und getötet. Nach Angaben der Polizei hatte der 32-Jährige beim Rückwärtsfahren das 16 Monate alte Mädchen übersehen und es mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug erfasst.

Rettungskräfte brachten das Kleinkind in ein Krankenhaus. Doch jede Hilfe kam zu spät: Das Mädchen starb in der Klinik an den schweren Verletzungen. An der Unfallstelle waren Notfallseelsorger im Einsatz.