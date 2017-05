Illmensee Vater will Sohn aus Wasser retten und stirbt

Stuttgarts Nachbarkreise zu Fahrverboten Landräte machen mobil wegen Ausweichverkehr

In Stuttgart sollen von 2018 an ältere Diesel bei großer Luftverschmutzung ausgesperrt werden. Doch wo fahren diese Autos dann? CDU und SPD befürchten starken Ausweichverkehr in den Nachbarkreisen. Sie haben im Landtag und über die Landräte Aktivitäten gestartet.