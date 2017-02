Baden-Württemberg Verfassungsschutz: Etwa 2000 "Reichsbürger" im Südwesten

Ein Mann hält in Rheinfelden ein Heft mit dem Aufdruck "Deutsches Reich Reisepass" in der Hand. Foto: Patrick Seeger Foto: dpa

Baden-Baden.

Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) geht von etwa 2000 sogenannten Reichsbürgern in Baden-Württemberg aus. In einem Interview des "Badischen Tagblatts" (Samstag) sprach LfV-Präsidentin Beate Bube allerdings von einer "groben Schätzgröße" - die genaue Zahl sei unklar. Das Innenministerium zählte Ende 2016 mehr als 650 polizeibekannte "Reichsbürger". "Sie bestreiten die Existenz der Bundesrepublik Deutschland, aber ansonsten ist das eine sehr heterogene Gruppierung", sagte Bube. "Allerdings stellen viele staatliche Behörden in jüngster Zeit ein deutlich intensiveres und ein aggressiv-gewalttätiges Auftreten dieser Menschen fest."