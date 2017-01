Baden-Württemberg Verkehrsministerium: Zugeständnisse im Feinstaub-Kampf

Stuttgart.

Im Kampf gegen die hohe Feinstaubbelastung in Stuttgart macht das Verkehrsministerium Zugeständnisse an die Heizungsbranche. Jüngere Kaminmodelle sollen nicht unter ein geplantes Betriebsverbot an Tagen mit Feinstaubbelastung fallen, wie das Verkehrsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Ausnahme gilt demnach für die meisten seit 2015 installierten Öfen. Die Heizungsbranche hatte Kritik an der geplanten Verordnung zur Luftreinhaltung geübt und den Kompromiss mit dem Land ausgehandelt.