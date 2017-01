Baden-Württemberg Verletzter nach Feuer in Flüchtlingsheim

Schriesheim.

Bei einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mann mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gekommen. Der Brand brach am Mittwochmorgen aus noch ungeklärter Ursache im Kellervorraum des Gebäudes aus. Rund 45 Bewohner mussten das zweistöckige Haus verlassen, um vier kümmerte sich der Rettungsdienst. Ein Mann kam ins Krankenhaus.