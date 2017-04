Immendingen.

Ein seit längerem vermisster Mann ist am Sonntag in einem Wald bei Immendingen (Landkreis Tuttlingen) tot aufgefunden worden. Die Leiche des 60-Jährigen sei von einem Spaziergänger entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung habe es zunächst nicht gegeben, die genaue Todesursache müsse erst noch ermittelt werden. Der Mann sei am 11. Januar als vermisst gemeldet worden.