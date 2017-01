Ein Rettungshubschrauber brachte den Vierjährigen in eine Klinik. Foto: dpa / Felix Schade/Archiv

Bad Säckingen.

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) ist ein vier Jahre alter Junge schwer verletzt worden. Eine 40-Jährige hatte das Kind beim Einparken nach Angaben der Polizei vom Montag übersehen und erfasst. Der Junge kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall am Freitag beobachtet haben.