Vollbrand im Kuhstall Rund die Hälfte der Tiere verenden

Brigachtal.

Ein Stall mit über 100 Kälbern, Rindern und Kühen in Brigachtal (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat am Mittwochmorgen Feuer gefangen und ist vollständig abgebrannt. Dabei konnte aufgrund des Feuers und der Einsturzgefahr nur etwa die Hälfte der Tiere vor den Flammen gerettet werden, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr ließ den Stall kontrolliert abbrennen. Die Brandursache ist noch nicht klar. Die Trümmer könnten laut der Sprecherin am Mittwoch noch nicht untersucht werden, weil sie erst abkühlen müssten.