Stuttgart Vorwurf des Millionenbetrugs bei EnBW

Stuttgart.

Wegen des Verdachts auf Betrug in Millionenhöhe ermittelt die Staatsanwaltschaft in Stuttgart gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Energieversorgers EnBW und mehrere mutmaßliche Mitwisser. "Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft", sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Fälle hätten sich in Stuttgart ereignet.